  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Лопес вместо Ломаченко хочет драться с абсолютным чемпионом мира
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопес вместо Ломаченко хочет драться с абсолютным чемпионом мира

Бокс
(1 голосов)

Губа не дура

Лопес вместо Ломаченко хочет драться с абсолютным чемпионом мира

Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, кто является его приоритетной целью.

"В легком весе я уже добился максимума – стал абсолютом. И теперь у меня новая цель – перейти в первый полусредний вес и вновь стать абсолютным чемпионом, вновь доказать, что я могу побеждать, даже когда букмекеры в меня не верят.

Я принимаю бой с абсолютным чемпионом в 63,5 кг Джошем Тейлором. Готов даже провести два кряду боя за абсолюта: сперва в легком, а затем в первом полусреднем весе", - сказал Лопес в комментарии ESPN.

Первый бой после сенсационной победы над Василием Ломаченко Теофимо Лопес проведет в октябре с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...