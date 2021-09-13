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Лопес вместо Ломаченко хочет драться с абсолютным чемпионом мира
Губа не дура
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, кто является его приоритетной целью.
"В легком весе я уже добился максимума – стал абсолютом. И теперь у меня новая цель – перейти в первый полусредний вес и вновь стать абсолютным чемпионом, вновь доказать, что я могу побеждать, даже когда букмекеры в меня не верят.
Я принимаю бой с абсолютным чемпионом в 63,5 кг Джошем Тейлором. Готов даже провести два кряду боя за абсолюта: сперва в легком, а затем в первом полусреднем весе", - сказал Лопес в комментарии ESPN.
Первый бой после сенсационной победы над Василием Ломаченко Теофимо Лопес проведет в октябре с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом.
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