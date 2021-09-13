Лопес вместо Ломаченко хочет драться с абсолютным чемпионом мира

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, кто является его приоритетной целью.

"В легком весе я уже добился максимума – стал абсолютом. И теперь у меня новая цель – перейти в первый полусредний вес и вновь стать абсолютным чемпионом, вновь доказать, что я могу побеждать, даже когда букмекеры в меня не верят.

Я принимаю бой с абсолютным чемпионом в 63,5 кг Джошем Тейлором. Готов даже провести два кряду боя за абсолюта: сперва в легком, а затем в первом полусреднем весе", - сказал Лопес в комментарии ESPN.

Первый бой после сенсационной победы над Василием Ломаченко Теофимо Лопес проведет в октябре с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!