Джошуа: Бой с Кличко сложнее, чем с Усиком

Чемпион WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сравнил легендарного Владимира Кличко со своим следующим соперником Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Считаю, что на бумаге самым сложным соперником в карьере был Владимир Кличко. Он 10 лет правил супертяжелым весом, провел 60 боев и прошел через несколько поражений.

У них с Усиком разные стили и разные стойки. Возможно, Усик идет вторым после Кличко", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Кличко-младшего Джошуа в апреле 2017 года остановил техническим нокаутом в 11-м раунде. В том бою британец впервые в карьере побывал в нокдауне.

Усик и Джошуа встретятся 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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