Фьюри: Подозреваю, что Усик лучше, чем кажется

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) считает, что Александр Усик (18-0, 13 КО) способен удивить мир в бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"В последних двух боях я увидел от Усика не так уж и много. Но затем я немного подумал об этом. Возможно, он не показывает нам все, на что способен. Может быть, он забавлялся с соперниками вроде Чисоры и Уизерспуна. Возможно, он не пытался победить в этих поединках должным образом.

Вероятно, он специально выглядел плохо, чтобы заполучить большой чек и показать хорошее выступление в ночь боя. Такое уже бывало раньше. Многие бойцы ужасно выглядели в поединках, чтобы получить крупные бои. Затем они пользовались случаем и побежали в больших противостояниях.

Меня терзают подозрения, что Усик лучше, чем кажется, что в ночь, когда он почувствует необходимость хорошо выступить, он это сделает, как и я. Я могу выдать дерьмовый бой с мешком, но когда дерусь с лучшими в мире, я пользуюсь положением и провожу с ними хорошие поединки", - сказал Фьюри.

Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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