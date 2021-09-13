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Дэвид Хэй бросил вызов Тайсону Фьюри

Бокс
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40-летний боксер хочет серьезных соперников

Дэвид Хэй бросил вызов Тайсону Фьюри

Новина українською

40-летний экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй одержал уверенную победу над Джо Фурнье.

После боя Хэй бросил вызов чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри.

"Сегодня я сделал, что действительно хотел. А именно — показал боксёрскому миру, что я ещё на многое способен. Но есть один боксёр, ради которого я бы вернулся на профессиональный ринг — я говорю о Тайсоне Фьюри. Об этом большом и жирном мешке. Знаю, что ему это не под силу. Я его криптонит. И, конечно, он сам знает это, как и его отец и дядя.

Мне прекрасно известно, что он избегает боя с Энтони Джошуа. Но зрители хотят увидеть Фьюри в поединке с оппонентом, который может его нокаутировать. Его опрокидывали и не такие панчеры, как я. Знаю, чем его взять. Когда мы выйдем на ринг, я его нокаутирую", — приводит слова Хэя talkSport.

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В статье: Дэвид Хэй
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