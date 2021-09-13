  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Уоррен: Усик перебоксирует Джошуа, если бой пройдет 12 раундов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уоррен: Усик перебоксирует Джошуа, если бой пройдет 12 раундов

Бокс
(1 голосов)

Промоутер уверен в своем подопечном

Уоррен: Усик перебоксирует Джошуа, если бой пройдет 12 раундов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что в битве супертяжей Энтони Джошуа - Александр Усик украинец имеет шансы победить.

"Усик пришел из крузервейта. Думаю, он и сейчас легко сделает вес для крузервейта, однако в супертяжах он уже получил право на бой за титулы. Джошуа, конечно, фаворит. Он больше и мощнее. Но если бой пройдет половину дистанции, то могут начаться проблемы. Энтони нужен нокаут.

Усик перебоксирует Джошуа, если бой пройдет 12 раундов. И решение судей может оказаться на его стороне. Усик - умный боксер, может доставить проблемы", - считает Уоррен.

Напомним, что бой Джошуа - Усик должен состояться 25 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...