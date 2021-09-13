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Уоррен: Усик перебоксирует Джошуа, если бой пройдет 12 раундов
Промоутер уверен в своем подопечном
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что в битве супертяжей Энтони Джошуа - Александр Усик украинец имеет шансы победить.
"Усик пришел из крузервейта. Думаю, он и сейчас легко сделает вес для крузервейта, однако в супертяжах он уже получил право на бой за титулы. Джошуа, конечно, фаворит. Он больше и мощнее. Но если бой пройдет половину дистанции, то могут начаться проблемы. Энтони нужен нокаут.
Усик перебоксирует Джошуа, если бой пройдет 12 раундов. И решение судей может оказаться на его стороне. Усик - умный боксер, может доставить проблемы", - считает Уоррен.
Напомним, что бой Джошуа - Усик должен состояться 25 сентября.
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