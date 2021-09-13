Уоррен: Усик перебоксирует Джошуа, если бой пройдет 12 раундов

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что в битве супертяжей Энтони Джошуа - Александр Усик украинец имеет шансы победить.

"Усик пришел из крузервейта. Думаю, он и сейчас легко сделает вес для крузервейта, однако в супертяжах он уже получил право на бой за титулы. Джошуа, конечно, фаворит. Он больше и мощнее. Но если бой пройдет половину дистанции, то могут начаться проблемы. Энтони нужен нокаут.

Усик перебоксирует Джошуа, если бой пройдет 12 раундов. И решение судей может оказаться на его стороне. Усик - умный боксер, может доставить проблемы", - считает Уоррен.

Напомним, что бой Джошуа - Усик должен состояться 25 сентября.