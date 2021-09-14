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Красюк раскритиковал Хижняка за решение остаться в любителях

Бокс
(2 голосов)

Промоутер недоволен

Красюк раскритиковал Хижняка за решение остаться в любителях

фото - ringside24.com

Новина українською

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк высказался об Александре Хижняке, который после поражения нокаутом в финале Олимпиады в Токио решил остаться в любителях до Игр 2024 года в Париже.

"Решение Хижняка о переходе в профессиональный бокс после 2024 года — это полный абсурд. Уверен, что на него повлияли. Он пошел на это из-за давления лиц, манипулирующих сознанием Александра. Их не интересует карьера Александра, они заботятся о другом, что мало с ним связано. Для данных людей Хижняк лишь инструмент.

После следующей Олимпиады Александру будет уже 28 лет. И это не самый ранний возраст для перехода в профессионалы. Да, еще многое будет возможно, но это уже не самый молодой возраст. Идти в профессионалы олимпийским чемпионом — здорово. Но удастся ли ему взять эту медаль?", - сказал Красюк.

Ранее Александр Красюк заявил, что в профессионалах готов предложить Александру Хижняку те же финансовые условия, которые на начальном этапе карьеры были у Александра Усика.

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В статье: Александр Хижняк Александр Красюк
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Источник:
Fightnews.info

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