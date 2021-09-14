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Усик намекнул Джошуа, что его звезда погаснет
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Александр Усик (18-0, 13 КО) обратился к чемпиону WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), назвав британца «суперзвездой».
Ранее Усик перед боем с Тони Беллью не принял от соперника комплимент и сказал, что звезды гаснут.
???? "Hey Anthony!"— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 13, 2021
???? Superstar ????@usykaa @anthonyjoshua @TonyBellew #JoshuaUsyk pic.twitter.com/Wvg9qLZuCR
Бой Джошуа – Усик пройдет на 60-тысячной арене футбольного клуба Тоттенхэм в Лондоне.
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