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Промоутер отреагировал на готовность Хэя драться с Фьюри
Бой вряд ли состоится
Дэвид Хэй на прошлой неделе в выставочном бою победил Джо Фурнье, после чего неожиданно бросил вызов чемпиону WBC Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Промоутер «Цыганского короля» Фрэнк Уоррен считает, что Хэю для начала нужно полноценно возобновить карьеру, чтобы претендовать на чемпионский поединок.
"Я все же считаю, что просто вызвать на бой чемпиона – недостаточно. Ведь прежде всего, чтобы драться с чемпионом, тебе нужно входить в топ-15 рейтинга. А войти в топ-15 можно, побив бойца из топ-15.
Пока что все наши мысли о другом британском противостоянии – за звание абсолюта с Энтони Джошуа", - сказал Уоррен.
Тайсон Фьюри в начале октября должен провести третий бой с Деонтеем Уайлдером.
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