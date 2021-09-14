Легендарный боксер возобновляет карьеру после 10-летнего перерыва

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера 20 ноября в Нью-Мексико проведет бой с экс-чемпионом в первом полулегком дивизионе Даниэлем Понсе де Леоном. Бой Баррера – Де Леон будет 6-раундовым.

Баррера в последний раз выходил на ринг в феврале 2011 года, когда техническим нокаутом побил Хосе Ариаса.

На пике карьеры Баррера побеждал Эрика Моралеса и Назима Хамеда. Также мексиканец дважды дрался с Мэнни Пакьяо, проиграв оба боя.

В 2017 году Марко Антонио Баррера был введен в Зал славы бокса.

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