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Легендарный боксер возобновляет карьеру после 10-летнего перерыва
Еще один экс-чемпион решил тряхнуть стариной
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера 20 ноября в Нью-Мексико проведет бой с экс-чемпионом в первом полулегком дивизионе Даниэлем Понсе де Леоном. Бой Баррера – Де Леон будет 6-раундовым.
Баррера в последний раз выходил на ринг в феврале 2011 года, когда техническим нокаутом побил Хосе Ариаса.
На пике карьеры Баррера побеждал Эрика Моралеса и Назима Хамеда. Также мексиканец дважды дрался с Мэнни Пакьяо, проиграв оба боя.
В 2017 году Марко Антонио Баррера был введен в Зал славы бокса.
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