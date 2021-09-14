  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Легендарный боксер возобновляет карьеру после 10-летнего перерыва
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легендарный боксер возобновляет карьеру после 10-летнего перерыва

Бокс
(1 голосов)

Еще один экс-чемпион решил тряхнуть стариной

Легендарный боксер возобновляет карьеру после 10-летнего перерыва

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Марко Антонио Баррера 20 ноября в Нью-Мексико проведет бой с экс-чемпионом в первом полулегком дивизионе Даниэлем Понсе де Леоном. Бой Баррера – Де Леон будет 6-раундовым.

Баррера в последний раз выходил на ринг в феврале 2011 года, когда техническим нокаутом побил Хосе Ариаса.

На пике карьеры Баррера побеждал Эрика Моралеса и Назима Хамеда. Также мексиканец дважды дрался с Мэнни Пакьяо, проиграв оба боя.

В 2017 году Марко Антонио Баррера был введен в Зал славы бокса.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Марко Антонио Баррера
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...