Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кроуфорд 20 ноября подерется с Портером
Теперь официально
фото - boxingscene.com
Один из лучших боксеров современности Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) 20 ноября в Лас-Вегасе в бою с Шоном Портером (31-3-1, 17 КО) проведет защиту титула WBO в полусреднем весе.
По информации ESPN, гарантированный гонорар Кроуфорда составит 6 миллионов долларов, а Портер заработает как минимум 4 миллиона в американской валюте.
Кроуфорд в последнем бою в ноябре прошлого года в четвертом раунде досрочно остановил Келла Брука.
Портер в последний раз появлялся на ринге в августе 2020-го, когда по очкам остановил ранее непобежденного Себастьяна Формеллу.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Источник: В тренерских услугах Андрея Шевченко заинтересованы клубы МЛС
- Луческу: Если ВАР есть, то что я могу поделать? Если был офсайд, то, значит, это наша ошибка
- Янг Бойз на 90+5 минуте вырвал победу у МЮ. Дьяволы ударили по воротам в 10 раз меньше – Видео
- В стиле Тайсона: эффектный нокаут Сиренко в бою с Устиновым. ВИДЕО
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО