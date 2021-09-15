Кроуфорд 20 ноября подерется с Портером

Один из лучших боксеров современности Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) 20 ноября в Лас-Вегасе в бою с Шоном Портером (31-3-1, 17 КО) проведет защиту титула WBO в полусреднем весе.

По информации ESPN, гарантированный гонорар Кроуфорда составит 6 миллионов долларов, а Портер заработает как минимум 4 миллиона в американской валюте.

Кроуфорд в последнем бою в ноябре прошлого года в четвертом раунде досрочно остановил Келла Брука.

Портер в последний раз появлялся на ринге в августе 2020-го, когда по очкам остановил ранее непобежденного Себастьяна Формеллу.

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