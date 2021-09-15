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Выхрист проведет бой в андеркарде третьего поединка между Фьюри и Уайлдером
Неплохая компания
фото - segodnya.ua
Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) 9 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile проведет бой с малоизвестным британцем Майком Маршаллом (6-1-1, 4 КО).
Бой Выхрист – Маршалл пройдет в андеркарде третьего поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), но не будет показан в платной трансляции на территории США.
Выхрист в последнем бою в мае текущего года в первом раунде нокаутировал Яцека Пьятека.
Портал BoxRec ставит Виктора Выхриста на 63-е место в рейтинге лучших боксеров мира в супертяжелом весе.
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