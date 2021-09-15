  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Выхрист проведет бой в андеркарде третьего поединка между Фьюри и Уайлдером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Выхрист проведет бой в андеркарде третьего поединка между Фьюри и Уайлдером

Бокс
(1 голосов)

Неплохая компания

Выхрист проведет бой в андеркарде третьего поединка между Фьюри и Уайлдером

фото - segodnya.ua

Новина українською

Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) 9 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile проведет бой с малоизвестным британцем Майком Маршаллом (6-1-1, 4 КО).

Бой Выхрист – Маршалл пройдет в андеркарде третьего поединка между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), но не будет показан в платной трансляции на территории США.

Выхрист в последнем бою в мае текущего года в первом раунде нокаутировал Яцека Пьятека.

Портал BoxRec ставит Виктора Выхриста на 63-е место в рейтинге лучших боксеров мира в супертяжелом весе.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Виктор Выхрист
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...