  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Мунгия отказался от боя с Деревянченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мунгия отказался от боя с Деревянченко

Бокс
(1 голосов)

Вот это номер

Мунгия отказался от боя с Деревянченко

Новина українською

Хайме Мунгия (37-0, 30 КО) не будет драться с Сергеем Деревянченко (13-3, 10 КО) за статус обязательного претендента WBC в среднем весе. Об этом в Твиттере сообщил авторитетный американский инсайдер Дэн Рафаэль.

Вместо Деревянченко Мунгия проведет бой с Габриэлем Росадо (26-13-1, 15 КО).

Ожидалось, что WBC 17 сентября проведет торги по бою между Деревянченко и Мунгия. На данный момент неизвестно, кто станет соперником украинца в отборочном поединке.

Сергей Деревянченко пытается получить четвертый чемпионский бой. Три предыдущих попытки завершились поражениями украинца судейским решением.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Деревянченко Хайме Мунгиа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...