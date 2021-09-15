Мунгия отказался от боя с Деревянченко

Хайме Мунгия (37-0, 30 КО) не будет драться с Сергеем Деревянченко (13-3, 10 КО) за статус обязательного претендента WBC в среднем весе. Об этом в Твиттере сообщил авторитетный американский инсайдер Дэн Рафаэль.

Вместо Деревянченко Мунгия проведет бой с Габриэлем Росадо (26-13-1, 15 КО).

Ожидалось, что WBC 17 сентября проведет торги по бою между Деревянченко и Мунгия. На данный момент неизвестно, кто станет соперником украинца в отборочном поединке.

Сергей Деревянченко пытается получить четвертый чемпионский бой. Три предыдущих попытки завершились поражениями украинца судейским решением.

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