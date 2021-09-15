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Деонтей Уайлдер: У Фьюри паранойя
Деонтей считает, что Тайсон не был готов к бою 24 июля
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) поделился мнением о предстоящем поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).
"Фьюри не был готов к бою 24 июля. Многие его спарринговые партнеры подшучивали над ним. Слухи верны. Его бросали, его накручивали.
У него не было большого лагеря. Я считаю, что если у него не получился отличный лагерь тогда, то он не будет таким и в любой другой момент. У Фьюри паранойя из-за того, что ему снова нужно встретиться с одним из самых опасных бойцов в мире. Это его тревожит.
У меня в лагере присутствует человек, который находился в лагере Фьюри. Боксерский мир очень маленький. Если во время тренировочного лагеря ты не работал на своем максимуме, то это дерьмо всплывет. Это нельзя скрыть. Фьюри не уверен в себе.
Если эти парни делают с ним такое, то представьте, что с ним сделаю я, когда он выйдет на ринг с одним из самых опасных парней в истории бокса. Ему не нужно беспокоиться о том, что я с ним сделаю. Просто пусть покажется на ринге", – сказал Уайлдер.
Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Изначально поединок был запланирован на 24 июля, но его перенесли из-за коронавируса у Тайсона.
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