Деонтей Уайлдер: У Фьюри паранойя

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) поделился мнением о предстоящем поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Фьюри не был готов к бою 24 июля. Многие его спарринговые партнеры подшучивали над ним. Слухи верны. Его бросали, его накручивали.

У него не было большого лагеря. Я считаю, что если у него не получился отличный лагерь тогда, то он не будет таким и в любой другой момент. У Фьюри паранойя из-за того, что ему снова нужно встретиться с одним из самых опасных бойцов в мире. Это его тревожит.

У меня в лагере присутствует человек, который находился в лагере Фьюри. Боксерский мир очень маленький. Если во время тренировочного лагеря ты не работал на своем максимуме, то это дерьмо всплывет. Это нельзя скрыть. Фьюри не уверен в себе.

Если эти парни делают с ним такое, то представьте, что с ним сделаю я, когда он выйдет на ринг с одним из самых опасных парней в истории бокса. Ему не нужно беспокоиться о том, что я с ним сделаю. Просто пусть покажется на ринге", – сказал Уайлдер.

Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Изначально поединок был запланирован на 24 июля, но его перенесли из-за коронавируса у Тайсона.