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Уайт проведет бой с бывшим соперником Фьюри
Тогда Тайсону пришлось попотеть
Обладатель «временного» титула WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) 30 октября в Лондоне проведет бой с Отто Валлином (22-1, 14 КО), сообщает BoxingScene.
Уайт в марте нокаутировал Александра Поветкина и взял реванш у россиянина за сенсационное поражение в прошлом году.
Валлин в последнем бою в феврале по очкам разобрался с Домиником Бризилом, а известность в мире бокса швед получил в сентябре 2019 года, когда продержался 12 раундов в бою с Тайсоном Фьюри.
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