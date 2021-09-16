Редкачу за доллары предложили принять российское гражданство

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) в Instagram сообщил, что ему поступило предложение принять российское гражданство.

"Предложили российское гражданство за 500 тысяч долларов?! Вы что скажите, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра", - написал Редкач.

Редкач проиграл два последних боя, а в рейтинге лучших боксеров своей весовой категории уроженец Шостки занимает 44-е место.

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