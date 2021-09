Куда свернет Усик? Три удачных и три неудачных захода крузеров в хэвивейт

По материалам Boxing Junkie

Александр Усик 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма в бою с грозным британским панчером Энтони Джошуа снова попробует ворваться в историю и стать одним из немногих боксеров с чемпионскими титулами в крузервейте и супертяжелом дивизионе.

Самое время вспомнить истории трех боксеров, на которых Усику стоит ориентироваться в стремлении подчинить своей воли весовую категорию гигантов. А чтобы не возникало лишних иллюзий, поговорим и тех крузерах, кто не потянул все тягости хэвивейта.

Они добились успеха

Послужной список: 44-10-2 (29 КО)

Титулов в крузервейте: три (одна защита)

Титулов в хэвивейте: восемь (четыре защиты)

Памятные победы в хэвивейте: Бастер Даглас, Джордж Форман, Ларри Холмс, Риддик Боу, Рэй Мерсер, Майк Тайсон (дважды), Майкл Мурер.

Пожалуй, лишь Эвандер Холифилд может конкурировать с Александром Усиком за неофициальный статус лучшего крузера в истории, но американец стал великим и в хэвивейте, в то время как боксер из украинского Симферополя только пытается повторить его путь.

Холифилд практически во всех боях в супертяжелом весе уступал соперникам в габаритах, что не помешало ему сколотить феноменальную карьеру. «Real Deal» выиграл первые 10 боев после перехода в супертяжелый вес, в том числе и нокаутом в 1990 году остановил Бастера Дугласа в его первом бою после шокирующей досрочной победы над Майком Тайсоном.

Позднее Холифилд провел трилогию с Риддиком Боу, проиграв два из трех боев, но вновь стал чемпионом мира после победы над Майком Тайсоном в 1996 году. Затем был знаменитый реванш с откушенной мочкой уха и два конкурентных боя с Ленноксом Льюисом.

У Холифилда были взлеты и падения, но неизменным оставалось одно – Эвандер всегда был конкурентоспособным и выдавал зрелищные бои. Так было даже в 46-летнем возрасте, когда у американца в 2008 году украли победу над Николаем Валуевым.

Послужной список: 28-4 (26 КО)

Титулов в крузервейте: один (одна защита)

Титулов в хэвивейте: один (одна защита)

Памятные победы в хэвивейте: Монте Барретт, Николай Валуев, Джон Руис, Дерек Чисора.

Дэвид Хэй был королем крузервейта в 2000-х годах, собрав в своих руках титулы WBA, WBO и WBC при единственном поражении нокаутом от Карла Томпсона в 2004 году.

В качестве полноценного супертяжа британец дебютировал в ноябре 2008 года, когда в пятом раунде побил Монте Барретта. Спустя год Хэй решением судей остановил огромного Николая Валуева и завладел поясом WBA, после чего провел две успешных защиты титула в боях с Джоном Руисом и Одли Харрисоном.

На большее Хэю было невозможно рассчитывать, ведь в те годы супертяжелым дивизионом безоговорочно правил пиковый Владимир Кличко. В июле 2011 года Кличко-младший в одностороннем бою наглядно продемонстрировал Хэю, как пользоваться преимуществом в габаритах и отобрал у боксера из Лондона пояс WBA. Дэвид выглядел жалко в своих попытках оправдать поражение от Кличко травмой пальца ноги, но затем вернулся эффектным нокаутом в бою с Дереком Чисорой. Впрочем, проблемы с плечом помешали Хэю получить еще один титульный бой.

Дэвид Хэй ни в коем случае не был великим супертяжем, но он был достаточно хорош, чтобы забрать титул у соперника, которому уступал в росте на 22 сантиметра. А это многое говорит о его боксерских навыках.

Послужной список: 53-6 (31 КО)

Титулов в крузервейте: один (одна защита)

Титулов в хэвивейте: не завоевал

Памятные победы в хэвивейте: Анджей Голота, Крис Арреола, Майкл Грант, Эдди Чемберс, Стив Каннингем.

Томаш Адамек сколотил впечатляющую карьеру, в которой были титулы в двух весовых категориях, но замахнуться на пояс в хэвивейте поляку все же не удалось.

Тем не менее, Адамек точно может гордиться своими достижениями в супертяжелом дивизионе. Томаш начал с нокаута в бою с Анджеем Голотой, а затем одержал еще пять побед, что в конце концов вывело его на бой с чемпионом WBC Виталием Кличко. Вот тут дела у поляка и пошли на спад – у Кличко-старшего Адамек не выиграл ни одного раунда, проиграл нокаутом в концовке боя и больше никогда не претендовал на чемпионский бой.

