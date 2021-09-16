Куда свернет Усик? Три удачных и три неудачных захода крузеров в хэвивейт

По материалам Boxing Junkie

Александр Усик 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма в бою с грозным британским панчером Энтони Джошуа снова попробует ворваться в историю и стать одним из немногих боксеров с чемпионскими титулами в крузервейте и супертяжелом дивизионе.

Самое время вспомнить истории трех боксеров, на которых Усику стоит ориентироваться в стремлении подчинить своей воли весовую категорию гигантов. А чтобы не возникало лишних иллюзий, поговорим и тех крузерах, кто не потянул все тягости хэвивейта.

Они добились успеха

Эвандер Холифилд (США)

Послужной список: 44-10-2 (29 КО)

Титулов в крузервейте: три (одна защита)

Титулов в хэвивейте: восемь (четыре защиты)

Памятные победы в хэвивейте: Бастер Даглас, Джордж Форман, Ларри Холмс, Риддик Боу, Рэй Мерсер, Майк Тайсон (дважды), Майкл Мурер.

Пожалуй, лишь Эвандер Холифилд может конкурировать с Александром Усиком за неофициальный статус лучшего крузера в истории, но американец стал великим и в хэвивейте, в то время как боксер из украинского Симферополя только пытается повторить его путь.

Холифилд практически во всех боях в супертяжелом весе уступал соперникам в габаритах, что не помешало ему сколотить феноменальную карьеру. «Real Deal» выиграл первые 10 боев после перехода в супертяжелый вес, в том числе и нокаутом в 1990 году остановил Бастера Дугласа в его первом бою после шокирующей досрочной победы над Майком Тайсоном.

Позднее Холифилд провел трилогию с Риддиком Боу, проиграв два из трех боев, но вновь стал чемпионом мира после победы над Майком Тайсоном в 1996 году. Затем был знаменитый реванш с откушенной мочкой уха и два конкурентных боя с Ленноксом Льюисом.

У Холифилда были взлеты и падения, но неизменным оставалось одно – Эвандер всегда был конкурентоспособным и выдавал зрелищные бои. Так было даже в 46-летнем возрасте, когда у американца в 2008 году украли победу над Николаем Валуевым.

Дэвид Хэй (Великобритания)

Послужной список: 28-4 (26 КО)

Титулов в крузервейте: один (одна защита)

Титулов в хэвивейте: один (одна защита)

Памятные победы в хэвивейте: Монте Барретт, Николай Валуев, Джон Руис, Дерек Чисора.

Дэвид Хэй был королем крузервейта в 2000-х годах, собрав в своих руках титулы WBA, WBO и WBC при единственном поражении нокаутом от Карла Томпсона в 2004 году.

В качестве полноценного супертяжа британец дебютировал в ноябре 2008 года, когда в пятом раунде побил Монте Барретта. Спустя год Хэй решением судей остановил огромного Николая Валуева и завладел поясом WBA, после чего провел две успешных защиты титула в боях с Джоном Руисом и Одли Харрисоном.

На большее Хэю было невозможно рассчитывать, ведь в те годы супертяжелым дивизионом безоговорочно правил пиковый Владимир Кличко. В июле 2011 года Кличко-младший в одностороннем бою наглядно продемонстрировал Хэю, как пользоваться преимуществом в габаритах и отобрал у боксера из Лондона пояс WBA. Дэвид выглядел жалко в своих попытках оправдать поражение от Кличко травмой пальца ноги, но затем вернулся эффектным нокаутом в бою с Дереком Чисорой. Впрочем, проблемы с плечом помешали Хэю получить еще один титульный бой.

Дэвид Хэй ни в коем случае не был великим супертяжем, но он был достаточно хорош, чтобы забрать титул у соперника, которому уступал в росте на 22 сантиметра. А это многое говорит о его боксерских навыках.

Томаш Адамек (Польша)

Послужной список: 53-6 (31 КО)

Титулов в крузервейте: один (одна защита)

Титулов в хэвивейте: не завоевал

Памятные победы в хэвивейте: Анджей Голота, Крис Арреола, Майкл Грант, Эдди Чемберс, Стив Каннингем.

Томаш Адамек сколотил впечатляющую карьеру, в которой были титулы в двух весовых категориях, но замахнуться на пояс в хэвивейте поляку все же не удалось.

Тем не менее, Адамек точно может гордиться своими достижениями в супертяжелом дивизионе. Томаш начал с нокаута в бою с Анджеем Голотой, а затем одержал еще пять побед, что в конце концов вывело его на бой с чемпионом WBC Виталием Кличко. Вот тут дела у поляка и пошли на спад – у Кличко-старшего Адамек не выиграл ни одного раунда, проиграл нокаутом в концовке боя и больше никогда не претендовал на чемпионский бой.

????ON THIS DAY: Vitali punishes Adamek????



⏪Back in 2011 Vitali Klitschko stopped Tomasz Adamek in the tenth round to defend his WBC world title ???????????? pic.twitter.com/p55ySPohEg — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 10, 2021

Почему же Томаш Адамек стоит в одном ряду с Холифилдом и Хэем? Все же поляк, несмотря на скромные габариты, добыл несколько громких побед и заработал титульный бой, пусть и в противостоянии с Виталием Кличко у него не было никаких шансов на успех.

Они провалились

Джеймс Тони (США)

Послужной список: 77-10-3 (47 КО)

Титулов в крузервейте: один (одна защита)

Титулов в хэвивейте: не завоевал

Памятные победы в хэвивейте: Эвандер Холифилд, Фрес Окендо

Джеймс Тони мог бы оказаться в рейтинге успешных крузеров, если бы не его проваленный тест на наркотики, и кое-что еще.

Боксер по прозвищу «Тушите свет» считается одним из самых одаренных бойцов своего поколения, хотя у него всегда были проблемы с дисциплиной.

Тони становился чемпионом мира в трех весовых категориях и пытался взять штурмом хэвивейт, но после победы над 40-летним Эвандером Холифилдом и успеха в чемпионском бою с Джоном Руисом провалил допинг-тест и мгновенно расстался с титулом.

У Тони было еще несколько значимых боев в супертяжелом весе, но победить Сэма Питера и Хасима Рахмана он не смог.

Джеймса Тони всегда будут помнить и как великого бойца, и как человека, не сумевшего из-за собственного характера на 100% реализовать себя в хэвивейте.

Дуайт Мохаммед Кави (США)

Послужной список: 41-11-1 (25 КО)

Титулов в крузервейте: один (одна защита)

Титулов в хэвивейте: не завоевал

Памятные победы в хэвивейте: нет

Дуайт Мохаммед Кави был неудержимой машиной в полутяжелом и тяжелом дивизионах. В его резюме достаточно громких побед, а в 1986 году «Бензопила из Кэмдена» организовал 15-раундовое адское испытание для Эвандера Холифилда, проиграв разделенным решением судей в бою, который стал для Кави пропуском в Международный зал боксерской славы.

#OnThisDay - In 1986, Evander Holyfield defeated Dwight Muhammad Qawi by SD15 to win the WBA cruiserweight title. pic.twitter.com/CLdCYIBYA5 — b0xingfan (@b0xingfan) July 12, 2021

Что по супертяжелому весу? А в хэвивейте дела у 170-сантиметрового боксера из Балтимора шли не так хорошо. В 1988-м он нокаутом в седьмом раунде проиграл Джорджу Форману и больше не предпринимал попыток покорить этот дивизион.

Дуайт Мохаммед Кави – тот пример яркого и талантливого боксера, который был слишком мал, чтобы создать проблемы топовым супертяжам своего времени.

Карлос де Леон (Пуэрто-Рико)

Послужной список: 53-8-1 (33 КО)

Титулов в крузервейте: четыре (четыре защиты)

Титулов в хэвивейте: не завоевал

Памятные победы в хэвивейте: нет

Люди стали забывать, насколько хорош был Карлос де Леон в тяжелом весе в 80-е, хотя и у него были свои взлеты и падения.

Пуэрториканец четырежды становился чемпионом WBC, но трижды терял свой титул, в том числе и один раз нокаутом в бою с Эвандером Холифилдом. Тем не менее, Де Леон каждый раз проявлял стойкость и решительность, чтобы снова преодолеть путь к чемпионству.

Де Леон ворвался в хэвивейт в 1995 году…и сразу же на 49-й секунде дебютного боя нокаутом проиграл тому самому Корри Сандерсу. Окончательно на пенсию «Сахарный» ушел после досрочного поражения в третьем раунде от датчанина Брайана Нильсена.

Карлос Де Леон умер в январе 2020 года от остановки сердца.