WBA назначила промоутерские торги по бою Далакяна

Всемирная боксерская ассоциация в конце августа санкционировала бой между обладателем пояса WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (20-0, 14 КО) и обладателем «временного» титула Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО).

Переговоры между промоутерами провалились, поэтому в WBA объявили дату торгов. Судьба боя Далакян – Консепсьон будет решена 27 сентября, если к тому времени представители двух боксеров так и не договорятся.

В случае проведения торгов Далакян получит 55% от общего призового фонда. Консепсьон же заберет себе 45%.

Артем Далакян в последний раз выходил на ринг 8 февраля 2020 года в Киеве, когда по очкам прошел Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул WBA в наилегчайшем весе.

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