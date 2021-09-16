Фьюри: Был бы рад умереть после победы над Кличко

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) рассказал, какое значение в его жизни имела победа над Владимиром Кличко (64-5, 54 КО) в 2015 году.

"Когда я был молод, Кличко уже был чемпионом мира, поэтому я всегда смотрел на него. Когда я победил его, для меня все было закончено.

Я не хотел продолжать, к тому же у меня были проблемы на психическом уровне. У меня всегда была цель – победить Кличко. Эта цель позволяла мне не сбиться с пути, но когда я достиг этой цели, у меня не осталось ничего другого, на чем я мог бы сосредоточиться.

Я не хотел больше жить. Я был бы счастлив умереть в 27 лет. Ничто или никто не мог вернуть меня. Даже жена и дети. Мне было все равно. Каждый день я просыпался и просто хотел умереть", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Тайсон Фьюри 9 октября должен провести третий бой с Деонтеем Уайлдером.

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