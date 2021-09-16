  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри: Был бы рад умереть после победы над Кличко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри: Был бы рад умереть после победы над Кличко

Бокс
(1 голосов)

Странные слова

Фьюри: Был бы рад умереть после победы над Кличко

Новина українською

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) рассказал, какое значение в его жизни имела победа над Владимиром Кличко (64-5, 54 КО) в 2015 году.

"Когда я был молод, Кличко уже был чемпионом мира, поэтому я всегда смотрел на него. Когда я победил его, для меня все было закончено.

Я не хотел продолжать, к тому же у меня были проблемы на психическом уровне. У меня всегда была цель – победить Кличко. Эта цель позволяла мне не сбиться с пути, но когда я достиг этой цели, у меня не осталось ничего другого, на чем я мог бы сосредоточиться.

Я не хотел больше жить. Я был бы счастлив умереть в 27 лет. Ничто или никто не мог вернуть меня. Даже жена и дети. Мне было все равно. Каждый день я просыпался и просто хотел умереть", - приводит слова Фьюри Sky Sports.

Тайсон Фьюри 9 октября должен провести третий бой с Деонтеем Уайлдером.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...