Экс-тренер Кличко: Отдаю предпочтение Джошуа

Бывший наставник Владимира Кличко Джонатон Бэнкс высказался о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Они оба – золотые призеры Олимпиады, так что ни один из них не будет недооцененным. Усик пришел в вес, в котором не добился большого успеха. Он не настрадался в бою с Чисорой, но и легким этот поединок тоже не был. По моему мнению, Чисора – сложный соперник для любого, поскольку он жесткий парень. Что есть, то есть.

Я отдаю предпочтение Джошуа, потому что он супертяжеловес. Энтони дольше доминировал в супертяжелом дивизионе. В его резюме больше нокаутов, и он нокаутировал супертяжеловесов. Усик не отправлял супертяжей в нокаут. Так что в этом аспекте я отдаю предпочтение Джошуа, но Усик доставит ему много проблем.

Я надеюсь и молюсь, что Энтони не допустит недооценки Усика, потому что Александр создаст много неприятностей. Плевать, кто ты такой, - Усик доставит тебе проблем. Если ты не будешь осторожным, он создаст так много проблем, что ты окажешься на канвасе в десятом раунде 12-раундового поединка. Он доставит много хлопот, так что команде Джошуа нужно соблюдать осторожность", - сказал Бэнкс.

Усик и Джошуа встретятся 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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