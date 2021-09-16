Названа дата боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином

DAZN и Matchroom Boxing официально подтвердили, что достигнута договоренность о бое между временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом (28-2, 18 КО) и супертяжеловесом Отто Валлином (22-1, 14 KO).

Поединок состоится 30 октября в Лондоне.

Уайт последний бой провел в марте 2021 года, нокаутировав Александра Поветкина в реванше.

Валлин в феврале этого года единогласным решением судей победил Доминика Бризила.