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Названа дата боя между Диллианом Уайтом и Отто Валлином
Поединок состоится в октябре
DAZN и Matchroom Boxing официально подтвердили, что достигнута договоренность о бое между временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом (28-2, 18 КО) и супертяжеловесом Отто Валлином (22-1, 14 KO).
Поединок состоится 30 октября в Лондоне.
Уайт последний бой провел в марте 2021 года, нокаутировав Александра Поветкина в реванше.
Валлин в феврале этого года единогласным решением судей победил Доминика Бризила.
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Источник:Tribuna
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