Фьюри: Если бы не тренировался две недели, то задумался бы о самоубийстве

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал о значении тренировок в своей жизни.

"У нас должна быть какая-то граница в вашей жизни, за которой можно от всего избавиться. Для меня это тренировки. Если я не тренируюсь, то перехожу из одной точки в другую очень быстро, моментально падаю с вершины на дно.

В течение недели без тренировок я был бы полностью подавлен, а в течение двух недель я бы задумался о самоубийстве.

Исходя из многолетнего опыта, я знаю, что это мое спасение, ведь я прихожу в зал, тренируюсь, нахожусь в окружении положительных людей и распространяю позитив.

В своей жизни я падал много раз, в ней было много негатива. Я был в темных местах в течение продолжительного периода времени.

Когда я прихожу сюда, тренируюсь, держу себя в форме и получаю за это деньги, то, безусловно, проживаю свою лучшую жизнь", – сказал Фьюри.