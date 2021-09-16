Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри: Если бы не тренировался две недели, то задумался бы о самоубийстве
Тайсон любит тренироваться
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал о значении тренировок в своей жизни.
"У нас должна быть какая-то граница в вашей жизни, за которой можно от всего избавиться. Для меня это тренировки. Если я не тренируюсь, то перехожу из одной точки в другую очень быстро, моментально падаю с вершины на дно.
В течение недели без тренировок я был бы полностью подавлен, а в течение двух недель я бы задумался о самоубийстве.
Исходя из многолетнего опыта, я знаю, что это мое спасение, ведь я прихожу в зал, тренируюсь, нахожусь в окружении положительных людей и распространяю позитив.
В своей жизни я падал много раз, в ней было много негатива. Я был в темных местах в течение продолжительного периода времени.
Когда я прихожу сюда, тренируюсь, держу себя в форме и получаю за это деньги, то, безусловно, проживаю свою лучшую жизнь", – сказал Фьюри.
Популярное сейчас
- Борячук назвал тройку самых сильных игроков в УПЛ
- Тренер Легии открыл две бутылки пива на пресс-конференции после победы над московским Спартаком
- (Анти) Герой футбольного дня. Роберто де Дзерби
- Усик снялся в клипе украинского дуэта ANNA MARIA
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО