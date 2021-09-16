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Фьюри: Если бы не тренировался две недели, то задумался бы о самоубийстве

Бокс
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Тайсон любит тренироваться

Фьюри: Если бы не тренировался две недели, то задумался бы о самоубийстве

Новина українською

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал о значении тренировок в своей жизни.

"У нас должна быть какая-то граница в вашей жизни, за которой можно от всего избавиться. Для меня это тренировки. Если я не тренируюсь, то перехожу из одной точки в другую очень быстро, моментально падаю с вершины на дно.

В течение недели без тренировок я был бы полностью подавлен, а в течение двух недель я бы задумался о самоубийстве.

Исходя из многолетнего опыта, я знаю, что это мое спасение, ведь я прихожу в зал, тренируюсь, нахожусь в окружении положительных людей и распространяю позитив.

В своей жизни я падал много раз, в ней было много негатива. Я был в темных местах в течение продолжительного периода времени.

Когда я прихожу сюда, тренируюсь, держу себя в форме и получаю за это деньги, то, безусловно, проживаю свою лучшую жизнь", – сказал Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри
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