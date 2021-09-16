Названа дата следующего боя Майки Гарсии

DAZN и Matchroom Boxing подтвердили информацию о том, что экс-чемпион мира американский полусредневес Майки Гарсия (40-1, 30 КО) выйдет против испанца Сандора Мартина (38-2, 13 КО). Об этом пишет официальный Instagram-аккаунт Matchroom Boxing.

Поединок состоится 16 октября, но пройдет не в Техасе, а в Калифорнии.