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Названа дата следующего боя Майки Гарсии

Бокс
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Поединок состоится через месяц

Названа дата следующего боя Майки Гарсии

Amanda Westcott / DAZN

Новина українською

DAZN и Matchroom Boxing подтвердили информацию о том, что экс-чемпион мира американский полусредневес Майки Гарсия (40-1, 30 КО) выйдет против испанца Сандора Мартина (38-2, 13 КО). Об этом пишет официальный Instagram-аккаунт Matchroom Boxing.

Поединок состоится 16 октября, но пройдет не в Техасе, а в Калифорнии.

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В статье: Майки Гарсия Сандор Мартин
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