Богачук нокаутом оформил 20-ю победу в карьере

Сергей Богачук (20-1, 20 КО) в главном бою вечера бокса в Калифорнии досрочно побил Рафаэля Игбокве (16-3, 7 КО).

Богачук плотно завладел инициативой уже во втором раунде и принялся методично избивать соперника. Игбокве проявил впечатляющую стойкость, однако в шестом раунде его углу надоело наблюдать односторонний бой – победа Богачука техническим нокаутом.

Сергей Богачук в рейтинге лучших боксеров среднего веса занимает 40-е место. Победа над Игбокве стала для уроженца Винницы второй с момента поражения от Брэндона Адамса в марте текущего года.

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