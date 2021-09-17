Братья Кличко не участвуют в подготовке Усика к бою с Джошуа

Директор Usyk Team Сергей Лапин пролил свет на подготовку Александра Усика (18-0, 13 KO) к бою с чемпионом WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Александр невероятно упорно работал на тренировках и докажет против Джошуа, что он лучший во всем, чему способствует появление в его лагере тренера Анатолия Ломаченко, который вывел его на новый уровень.

Что касается советов братьев Кличко, наших соотечественников-украинцев, то мы ни разу не видели их в нашем лагере. У Александра есть своя история, и он пишет ее давно, с того момента, как приехал в спортзал в молодом возрасте. Больше ему никто не нужен", - сказал Лапин.

Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!