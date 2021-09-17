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Братья Кличко не участвуют в подготовке Усика к бою с Джошуа
Легендарные чемпионы в стороне
фото - boxingscene.com
Директор Usyk Team Сергей Лапин пролил свет на подготовку Александра Усика (18-0, 13 KO) к бою с чемпионом WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
"Александр невероятно упорно работал на тренировках и докажет против Джошуа, что он лучший во всем, чему способствует появление в его лагере тренера Анатолия Ломаченко, который вывел его на новый уровень.
Что касается советов братьев Кличко, наших соотечественников-украинцев, то мы ни разу не видели их в нашем лагере. У Александра есть своя история, и он пишет ее давно, с того момента, как приехал в спортзал в молодом возрасте. Больше ему никто не нужен", - сказал Лапин.
Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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