  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Братья Кличко не участвуют в подготовке Усика к бою с Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Братья Кличко не участвуют в подготовке Усика к бою с Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Легендарные чемпионы в стороне

Братья Кличко не участвуют в подготовке Усика к бою с Джошуа

фото - boxingscene.com

Новина українською

Директор Usyk Team Сергей Лапин пролил свет на подготовку Александра Усика (18-0, 13 KO) к бою с чемпионом WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Александр невероятно упорно работал на тренировках и докажет против Джошуа, что он лучший во всем, чему способствует появление в его лагере тренера Анатолия Ломаченко, который вывел его на новый уровень.

Что касается советов братьев Кличко, наших соотечественников-украинцев, то мы ни разу не видели их в нашем лагере. У Александра есть своя история, и он пишет ее давно, с того момента, как приехал в спортзал в молодом возрасте. Больше ему никто не нужен", - сказал Лапин.

Бой Джошуа – Усик пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...