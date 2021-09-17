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Паркер и Чисора в декабре проведут реванш

Бокс
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Громкий бой в супертяжелом весе

Паркер и Чисора в декабре проведут реванш

Фото: Matchroom Boxing

Новина українською

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила, что 18 декабря Манчестер примет бой-реванш между Джозефом Паркером (29-2, 21 КО) и Дереком Чисорой (32-11, 23 КО).

Первый бой двух супертяжеловесов в мае текущего года завершился спорной победой Паркера разделенным решением судей (116-111, 115-113, 113-115).

Дерек Чисора в рейтинге BoxRec среди лучших боксеров супертяжелого веса занимает седьмое место, а Джозеф Паркер располагается на четвертой позиции.

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В статье: Джозеф Паркер Дерек Чисора
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