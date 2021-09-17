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Назван украинский боксер, которому по силам затмить Усика

Бокс
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Посмотрим, сможет ли он оправдать ожидания

Назван украинский боксер, которому по силам затмить Усика

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Промоутер Эрол Чейлан из компании EC Boxpromotion высоко оценил перспективы Виктора Выхриста (7-0, 5 КО).

"Уверен, что Виктор станет чемпионом мира. Уверен, что он затмит даже Усика", - считает Чейлан.

Выхрист 9 октября в Лас-Вегасе проведет бой с американцем Майком Маршаллом (6-1-1, 4 КО).

Что касается Усика, то Александр 25 сентября в Лондоне попытается отобрать у Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) три титула в супертяжелом весе.

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В статье: Александр Усик Виктор Выхрист
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Источник:
Vringe.com

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