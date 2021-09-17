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Назван украинский боксер, которому по силам затмить Усика
Посмотрим, сможет ли он оправдать ожидания
Промоутер Эрол Чейлан из компании EC Boxpromotion высоко оценил перспективы Виктора Выхриста (7-0, 5 КО).
"Уверен, что Виктор станет чемпионом мира. Уверен, что он затмит даже Усика", - считает Чейлан.
Выхрист 9 октября в Лас-Вегасе проведет бой с американцем Майком Маршаллом (6-1-1, 4 КО).
Что касается Усика, то Александр 25 сентября в Лондоне попытается отобрать у Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) три титула в супертяжелом весе.
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