Назван украинский боксер, которому по силам затмить Усика

Промоутер Эрол Чейлан из компании EC Boxpromotion высоко оценил перспективы Виктора Выхриста (7-0, 5 КО).

"Уверен, что Виктор станет чемпионом мира. Уверен, что он затмит даже Усика", - считает Чейлан.

Выхрист 9 октября в Лас-Вегасе проведет бой с американцем Майком Маршаллом (6-1-1, 4 КО).

Что касается Усика, то Александр 25 сентября в Лондоне попытается отобрать у Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) три титула в супертяжелом весе.

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