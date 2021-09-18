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Анатолий Ломаченко будет в углу Усика на поединок против Джошуа
Полдела сделано
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный украинский тренер Анатолий Ломаченко будет находиться в углу Александра Усика (18-0, 13 КО) во время его поединка против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Об этом сообщил промоутер украинского супертяжеловеса Александр Красюк, слова которого приводит ESPN:
"Анатолий Ломаченко был наставником Усика со времен Олимпийских игр и до сих пор им остается. Он будет в углу Александра в Лондоне" - сказал он.
Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на арене стадиона Тоттенхэм.
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