Тайсон Фьюри: Усик - неудобный соперник, он может стать моим самым сложным оппонентом

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, кого считает самым сложным соперником для себя на данный момент. Его слова цитирует ESPN:

"Наверное, Уайлдер, я уже дрался с ним, уже однажды победил. Так что это самая большая проблема, которая существует. Честно говоря, я не вижу, чтобы кто-то другой был серьезной проблеме.

Может быть, Александр Усик. Он неудобный соперник, левша, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, непобежденный чемпион мира.

Так что, возможно, он станет следующим, самым сложным испытанием" - сказал он.