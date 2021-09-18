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Тайсон Фьюри: Усик - неудобный соперник, он может стать моим самым сложным оппонентом

Бокс
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Приятные слова от чемпиона

Тайсон Фьюри: Усик - неудобный соперник, он может стать моим самым сложным оппонентом

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) рассказал, кого считает самым сложным соперником для себя на данный момент. Его слова цитирует ESPN:

"Наверное, Уайлдер, я уже дрался с ним, уже однажды победил. Так что это самая большая проблема, которая существует. Честно говоря, я не вижу, чтобы кто-то другой был серьезной проблеме.

Может быть, Александр Усик. Он неудобный соперник, левша, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, непобежденный чемпион мира.

Так что, возможно, он станет следующим, самым сложным испытанием" - сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Усика рассказал о том, будет ли Анатолий Ломаченко на поединке с Джошуа.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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