  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик - Джошуа: Известна дата официальной церемонии взвешивания
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик - Джошуа: Известна дата официальной церемонии взвешивания

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Уже совсем скоро

Усик - Джошуа: Известна дата официальной церемонии взвешивания

Фото: instagram.com

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 25 на 26 сентября украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) выйдет на ринг против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

24 сентября состоится официальная церемония взвешивания перед поединком. Официальный постер опубликован на странице lomus_official в Instagram.

Промо боя Усик - Джошуа

Напомним, что ранее промоутер Усика рассказал, будет ли присутствовать Анатолий Ломаченко на поединке против Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...