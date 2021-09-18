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Усик - Джошуа: Известна дата официальной церемонии взвешивания
Уже совсем скоро
Фото: instagram.com
В ночь с 25 на 26 сентября украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) выйдет на ринг против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
24 сентября состоится официальная церемония взвешивания перед поединком. Официальный постер опубликован на странице lomus_official в Instagram.
Напомним, что ранее промоутер Усика
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