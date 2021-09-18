Усик - Джошуа: Известна дата официальной церемонии взвешивания

В ночь с 25 на 26 сентября украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) выйдет на ринг против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

24 сентября состоится официальная церемония взвешивания перед поединком. Официальный постер опубликован на странице lomus_official в Instagram.

Промо боя Усик - Джошуа