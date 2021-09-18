Энтони Джошуа: Я так устал, а впереди еще немало работы

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поделился впечатлениями от подготовки к бою против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует DailyMail:

"Я так устал, накопилось действительно много усталости. Я много прошел, готовясь к этому поединку. И впереди еще немало. Но в такие моменты говоришь себе: "Давай, все почти готово, просто продолжай. Бой не за горами".

Я бы хотел, чтобы поединок был уже завтра, потому что чувствуется какая-то усталость мозга, усталость во всем теле, все эти непрерывные тренировки. Но я профессионал, преданный делу. Я боец" ​​- сказал он.