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Энтони Джошуа: Я так устал, а впереди еще немало работы

Бокс
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Не перетрудись, чемпион

Энтони Джошуа: Я так устал, а впереди еще немало работы

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) поделился впечатлениями от подготовки к бою против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует DailyMail:

"Я так устал, накопилось действительно много усталости. Я много прошел, готовясь к этому поединку. И впереди еще немало. Но в такие моменты говоришь себе: "Давай, все почти готово, просто продолжай. Бой не за горами".

Я бы хотел, чтобы поединок был уже завтра, потому что чувствуется какая-то усталость мозга, усталость во всем теле, все эти непрерывные тренировки. Но я профессионал, преданный делу. Я боец" ​​- сказал он.

Дата церемонии взвешивания Усик - Джошуа

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В статье: Энтони Джошуа
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