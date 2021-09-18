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Александр Усик показал место подготовки к поединку с Джошуа. Видео
Место силы
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) во время съемок фильма о подготовке к бою против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) показал место, в котором проводит тренировочный сбор. Соответствующее видео размещено на странице matchroomboxing в Instagram.
Напомним, что ранее стала
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