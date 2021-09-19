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Усик - Джошуа: Matchroom выпустила мини-фильм о подготовке украинца. Видео

Бокс
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Усик - Джошуа: Matchroom выпустила мини-фильм о подготовке украинца. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Промоутерская компания MatchroomBoxing выпустила мини-фильм, в котором показала подготовку украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) к бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

В картине подробно рассказывается о выбранном месте для проведения тренировочного лагеря, есть короткие интервью самого боксера и его промоутера Александра Красюка.

Напомним, что ранее стала известна дата церемонии взвешивания Усик - Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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