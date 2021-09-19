Усик - Джошуа: Matchroom выпустила мини-фильм о подготовке украинца. Видео

Промоутерская компания MatchroomBoxing выпустила мини-фильм, в котором показала подготовку украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) к бою против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

В картине подробно рассказывается о выбранном месте для проведения тренировочного лагеря, есть короткие интервью самого боксера и его промоутера Александра Красюка.