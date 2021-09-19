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Джошуа обещает сделать все, чтобы провести бой с Фьюри

Бокс
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Усика пройди

Джошуа обещает сделать все, чтобы провести бой с Фьюри

UA-Футбол
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Британский супертяжеловес, чемпион мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) хочет до конца своей карьеры провести бой против Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует DailyMail:

"Мы должны были подраться уже к этому моменту, но сейчас сидим здесь и обсуждаем, что этого до сих пор не произошло.

Но это обязательно случится. Мне известно, что люди говорят о боксерской политике, но я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы до конца карьеры подраться с Тайсоном Фьюри.

Мы уже видели такое с Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо, но это был суперзвездный бой.

Тогда как мы с Фьюри из улиц, два воина, два бойца, которые прошли через одну и ту же систему любительского бокса Великобритании, завоевав мир, словно метель. Мы обязательно проведем наш поединок в Британии.

Не беспокойтесь о возрасте, боксерской политике, или американском долларе. Это британское противостояние, которое пройдет на "Уэмбли", на арене "Тоттенхэма", "О2", или в Йорк-холле.

Я меньше всего смотрю на этот бой, как на мегафайт, и больше вижу в нас тех ребят, которые когда-то давно впервые встретились в одном из боксерских клубов Лондона. Мне кажется, это больше местечковое противостояния" - сказал он.

Дата церемонию взвешивания Усик - Джошуа

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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