Майкл Хантер: Усик подвижный и настроен на оборону, это боксер высочайшего класса

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) прокомментировал шансы своего бывшего соперника, украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в бою против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Усик подвижный и настроен на оборону. Действительно, каким-то образом одержать победу над Усиком будет очень сложно.

У Джошуа должен быть конкретный план игры и он должен следовать ему. Это будет очень трудная задача.

Любой крузер - это вполне себе супертяжеловес. Мы все тяжело бьем. Пусть Усик и не фокусируется на мощной плюх, но он достаточно силен, чтобы принимать и выдерживать удары. Усик раскачивается, и он выше меня, у него довольно длинные руки.

У Усика все сложится исключительно хорошо. У него нет поражений, с момента перехода в профи у Усика не было никаких проблем. Многие говорят, что он выступал, не показывая свои лучшие способности.

Против Джошуа ему придется это сделать. Он уже делал это несколько раз, в том числе на Олимпиаде.

Усик - боксер высочайшего класса. Джошуа по прежнему учится, набирается опыта. Здесь есть элемент неожиданности, поскольку мы не знаем, каким Энтони выйдет на ринг. Нам известно, каким будет Усик, но мы просто не знаем, какой уровень он покажет" - сказал он.