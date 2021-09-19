Промоутер: Усик не просто боец, он напоминает Мохаммеда Али

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о подготовке своего подопечного к бою против британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Усик не просто боец. Он напоминает мне Мохаммеда Али. Не потому что они родились в один день - 17 января, а потому, что Усик не соответствует ожиданиям публики. Он не пытается сделать то, что аудитория от него хочет. Александр не говорит то, что сделает его популярным. Он говорит то, что действительно думает.

Он должен оставить после себя такое же наследие, как и Мохаммед Али. Он может заняться многими вещами, кроме бокса. Если отбросить бизнес, бокс и все остальное, то он является личностью, способной менять поколение" - сказал он.