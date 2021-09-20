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Джойс: У Усика рабочие шансы в бою с Джошуа
Мнение боксера
Джо Джойс (13-0, 12 КО) поговорил о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"У Усика хорошие такие, рабочие шансы. Он очень техничный и опытный боец. И я уверен, что за счет своей маневренности, работы ног и движений головы он доставит Джошуа много проблем. Он очень даже способен избегать ударов Энтони и не удивлюсь, если даже сможет наказывать того за промахи.
Интересно, что они предложат друг другу. Интересно, сможет ли Джошуа доносить свои удары до цели. Ударная мощь Усика? Сможет ли он потрясти Джошуа? Хм... Увидим... В любом случае это шикарный бой. Пускай победит сильнейший", - сказал Джойс.
Бой между Усиком и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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