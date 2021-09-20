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Усик ответил критикам: Чисору сложно победить

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Усик ответил критикам: Чисору сложно победить

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Александр Усик (18-0, 13 КО) в октябре 2020 года с минимальным преимуществом на судейских записках в Лондоне прошел Дерека Чисору (32-11, 23 КО).

В комментарии The Sun украинец ответил критикам, которые ждали от него более убедительного выступления.

"Я очень благодарен всем, кто поддерживает меня и всем остальным, но они слишком многого ждут от спортсменов. Некоторые из них очень не понимают, что происходит на ринге, насколько это сложно или, в некоторых случаях, насколько легко. У людей просто есть образ, который они придумывают.

Дело в том, что я боксировал с Дереком 12 раундов, но на самом деле его очень сложно победить. Если вы посмотрите на его два боя с Тайсоном Фьюри, то он провел с ним 22 раунда", - сказал Усик.

Усик 25 сентября в Лондоне проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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