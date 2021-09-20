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Паркер: Я бы поставил на Джошуа
Новозеландец уже имел с этим парнем
Бывший чемпион мира Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) поделился мыслями по бою между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Это будет хороший бой. Я думаю, что Усик доставит Джошуа проблем из-за своих навыков, передвижения, создания углов, ударов сверху и снизу.
Джошуа – натуральный супертяжеловес, и это может оказаться важным. К тому же он всегда становится лучше и работает над собой.
Я уверен, что оба парня лучшим образом подготовятся к поединку, который им вскоре предстоит. Если бы вы дали мне десять долларов, то я бы поставил их на Джошуа", - сказал Паркер.
Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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