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Беринчик мог провести бой на разогреве у Джошуа и Усика

Бокс
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Но не срослось

Беринчик мог провести бой на разогреве у Джошуа и Усика

Фото - facebook.com/K2Ukraine

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Александр Красюк сообщил, что Денис Беринчик (15-0, 8 КО) мог провести бой 25 сентября в Лондоне в андеркаде мегафайта между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО), а его соперником должен был стать экс-оппонент Василия Ломаченко Люк Кэмпбелл.

"Андеркард строится таким образом, чтобы влиять на количество продаж трансляций. Поэтому там должны драться британцы. Соответственно, соперником Дениса тоже должен был быть британец. Мы думали по поводу одного варианта, но он ушел на пенсию.

Мы об этом думали. Ну и до последнего не было ясности по Беринчику из-за его поединка в кулачных боях, а времени было не так много", - сказал Красюк.

Ожидается, что Денис Беринчик вернется на ринг в конце ноября или в первых числах декабря.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Денис Беринчик
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Источник:
Tribuna.com

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