Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беринчик мог провести бой на разогреве у Джошуа и Усика
Но не срослось
Фото - facebook.com/K2Ukraine
Александр Красюк сообщил, что Денис Беринчик (15-0, 8 КО) мог провести бой 25 сентября в Лондоне в андеркаде мегафайта между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО), а его соперником должен был стать экс-оппонент Василия Ломаченко Люк Кэмпбелл.
"Андеркард строится таким образом, чтобы влиять на количество продаж трансляций. Поэтому там должны драться британцы. Соответственно, соперником Дениса тоже должен был быть британец. Мы думали по поводу одного варианта, но он ушел на пенсию.
Мы об этом думали. Ну и до последнего не было ясности по Беринчику из-за его поединка в кулачных боях, а времени было не так много", - сказал Красюк.
Ожидается, что Денис Беринчик вернется на ринг в конце ноября или в первых числах декабря.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Стало известно, кто рассудит Шахтер и Динамо в матче за Суперкубок Украины
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- "Это может нравиться, а может не нравиться. Решения принимает тренер". Почеттино – о замене Месси
- Богачук нокаутом оформил 20-ю победу в карьере
- Эффектная жена конкурента Яремчука по нападению Бенфики. ФОТО
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО