Пакьяо: Моя карьера? Она уже закончена

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, выдвинувший свою кандидатуру на на пост президента Филиппин, подтвердил, что завершил свою спортивную карьеру.

"Моя карьера? Она уже закончена. Всё кончено. Я давно занимаюсь боксом, и моя семья говорит, что уже достаточно. Я просто продолжал боксировать, потому что я действительно увлечён этим видом спорта. И я буду поддерживать других боксёров из моей страны", — сказал Мэнни Пакьяо в интервью YouTube-каналу Toni Gonzaga Studio.

Напомним, в последнем поединке Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC.