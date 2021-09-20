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Пакьяо: Моя карьера? Она уже закончена

Бокс
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Мэнни подтвердил, что не вернется в ринг

Пакьяо: Моя карьера? Она уже закончена

Новина українською

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, выдвинувший свою кандидатуру на на пост президента Филиппин, подтвердил, что завершил свою спортивную карьеру.

"Моя карьера? Она уже закончена. Всё кончено. Я давно занимаюсь боксом, и моя семья говорит, что уже достаточно. Я просто продолжал боксировать, потому что я действительно увлечён этим видом спорта. И я буду поддерживать других боксёров из моей страны", — сказал Мэнни Пакьяо в интервью YouTube-каналу Toni Gonzaga Studio.

Напомним, в последнем поединке Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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Источник:
Чемпионат

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