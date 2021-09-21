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"Very, very good поездочка". Усик впервые поговорил со СМИ по прилету в Лондон
Английский так себе
Александр Усик (18-0, 13 КО) накануне прилетел в Лондон на бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Журналисты Sky Sports сразу же взяли украинца в оборот и поинтересовались его делами. Напоследок Усик снова обратился к своему сопернику.
Усик и Джошуа сойдутся на ринге 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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