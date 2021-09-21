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Эксперт: Джошуа остановит Усика в 10-м раунде
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фото - boxingscene.com
Обозреватель авторитетного портала BoxingScene Лайл Фитцсиммонс представил прогноз на бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Усик провел два боя в супертяжелом весе и одержал две победы, но при этом ни разу не напомнил Эвандера Холифилда. Тем не менее, совсем не сложно найти тех, кто верит, что в субботу у него будет шанс.
Тот, кто не считает Усика опасным, просто не знает, на что он смотрит. Усик не блистал в хэвивейте, но он опытен. Тем не менее, Джошуа должен победить. Победа в 10-м раунде (70 на 30)", - написал Фитцсиммонс.
Бой между Усиком и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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