  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эксперт: Джошуа остановит Усика в 10-м раунде
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт: Джошуа остановит Усика в 10-м раунде

Бокс
(1 голосов)

Это мы еще посмотрим

Эксперт: Джошуа остановит Усика в 10-м раунде

фото - boxingscene.com

Новина українською

Обозреватель авторитетного портала BoxingScene Лайл Фитцсиммонс представил прогноз на бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Усик провел два боя в супертяжелом весе и одержал две победы, но при этом ни разу не напомнил Эвандера Холифилда. Тем не менее, совсем не сложно найти тех, кто верит, что в субботу у него будет шанс.

Тот, кто не считает Усика опасным, просто не знает, на что он смотрит. Усик не блистал в хэвивейте, но он опытен. Тем не менее, Джошуа должен победить. Победа в 10-м раунде (70 на 30)", - написал Фитцсиммонс.

Бой между Усиком и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...