Джошуа – Усик: за кулисами боя. День I. ВИДЕО

Промоутерская компания Matchroom Boxing на своем YouTube-канале опубликовала первую часть закулисья громкого боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

В этом видео сделан фокус на прибытие украинца в Лондон – Усик вместе с командой заселился в отель и готов к дальнейшим мероприятиям.

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