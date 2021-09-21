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Джошуа – Усик: за кулисами боя. День I. ВИДЕО
Александр уже в Лондоне
фото - boxingscene.com
Промоутерская компания Matchroom Boxing на своем YouTube-канале опубликовала первую часть закулисья громкого боя между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
В этом видео сделан фокус на прибытие украинца в Лондон – Усик вместе с командой заселился в отель и готов к дальнейшим мероприятиям.
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