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Редкач назвал раунд, в котором Усик вынесет Джошуа

Бокс
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Оптимистичный прогноз

Редкач назвал раунд, в котором Усик вынесет Джошуа

фото - boxingscene.com

Новина українською

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram опубликовал прогноз на бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Саша его вынесет за 3-7 раундов, это будет его ночь!!! Джошуа уже побил 2-х Олимпийских чемпионов, Саша молодой, у него не было столько боев, как у этих ребят, они были уже на закате карьеры.

Сашенька, пришло твое время. Не забудьте купить побольше попкорна домой! Это будет яркая эмоциональная ночь", - написал Редкач.

Долгожданный мегафайт между Джошуа и Усиком состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Иван Редкач
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