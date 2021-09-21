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Оскар Де Ла Хойя предлагает Флойду Мейвезеру 100 миллионов евро за бой с ним
Но согласится ли Флойд?
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя предложил экс-обладателю титулов в пяти дивизионах Флойду Мейвезеру за поединок с ним.
Слова главы промоутерской компании приводит Golden Boy TMZ Sports.
"Знаете, кого я хочу вызвать на следующий бой? Флойда Мейвезера. Предлагаю ему 100 миллионов долларов".
Напомним, что это будет уже не первый поединок боксеров, в мае 2007 года Де Ла Хойя уступил Мейвезеру.
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