Оскар Де Ла Хойя предлагает Флойду Мейвезеру 100 миллионов евро за бой с ним

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя предложил экс-обладателю титулов в пяти дивизионах Флойду Мейвезеру за поединок с ним.

Слова главы промоутерской компании приводит Golden Boy TMZ Sports.

"Знаете, кого я хочу вызвать на следующий бой? Флойда Мейвезера. Предлагаю ему 100 миллионов долларов".

Напомним, что это будет уже не первый поединок боксеров, в мае 2007 года Де Ла Хойя уступил Мейвезеру.