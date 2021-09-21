Джошуа подписал новый контракт с Matchroom Boxing

Энтони Джошуа объявил о подписании нового контракта с промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Соглашение подписано без конкретного срока, но до конца профессиональной карьеры Джошуа.

Британец сотрудничает с промоутером с момента перехода в профессионалы в 2013 году. За это время Джошуа успел провести 25 боев из них 24 завершились победой.

25 сентября Джошуа будет защищать свои титулы в поединке против украинца Александра Усика.