Усик: Габариты Джошуа меня не волнуют

Украинский боксер Александр Усик рассказал о предстоящем поединке с Энтони Джошуа.

"Джошуа - совсем другой боксер, не Чисора. Мы провели огромную работу с тренером, но об этом не скажу. Слабости Джошуа? Я не скажу, Энтони смотрит. Тренер мне все скажет. Пусть Джошуа делает все, что хочет, а я буду делать то, что мне нужно".

"Габариты? Так всю карьеру было. Кто-то был больше среди соперников, кто-то - меньше. Меня это не волнует. Никаких шуток нет".

"Настроение? В субботу буду настраиваться на бой, а сейчас чего мне грустить? У меня в жизни все замечательно. Я очень доволен тем, что буду боксировать с Энтони", - сказал Усик.

Бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября.