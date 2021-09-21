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Усик: Габариты Джошуа меня не волнуют
Александр хочет сосредоточится на своем задании
Украинский боксер Александр Усик рассказал о предстоящем поединке с Энтони Джошуа.
"Джошуа - совсем другой боксер, не Чисора. Мы провели огромную работу с тренером, но об этом не скажу. Слабости Джошуа? Я не скажу, Энтони смотрит. Тренер мне все скажет. Пусть Джошуа делает все, что хочет, а я буду делать то, что мне нужно".
"Габариты? Так всю карьеру было. Кто-то был больше среди соперников, кто-то - меньше. Меня это не волнует. Никаких шуток нет".
"Настроение? В субботу буду настраиваться на бой, а сейчас чего мне грустить? У меня в жизни все замечательно. Я очень доволен тем, что буду боксировать с Энтони", - сказал Усик.
Бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября.
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