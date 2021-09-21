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Александр Усик провел открытую тренировку накануне боя с Джошуа

Бокс
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Украинец набрал неплохую форму

Александр Усик провел открытую тренировку накануне боя с Джошуа

Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) и обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) провели открытые тренировки накануне боя.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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