Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Усик провел открытую тренировку накануне боя с Джошуа
Украинец набрал неплохую форму
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) и обладатель титулов WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) провели открытые тренировки накануне боя.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- Директор Десны: Есть волнение касательно арбитра в матче с Металлистом
- Металлист - Десна. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины
- Джошуа vs Усик: гид по главному бою года
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...