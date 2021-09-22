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В пять раз меньше, чем у британца. Назван гонорар Усика за бой с Джошуа
Все равно это рекорд для украинца
фото - boxingscene.com
Портал TotalSportal озвучил гарантированный гонорар Александра Усика (18-0, 13 КО) за предстоящий бой с чемпионом WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Согласно источнику, Усик положит в свой карман чек на 3 миллиона фунтов. Также Александр увеличит свой доход за счет процента от продажи платных трансляций. Суммарный гонорар боксера составит 4-4,5 миллиона в британской валюте.
Что касается Джошуа, то чемпион за бой с Усиком гарантированно заработает 15 миллионов фунтов.
Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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