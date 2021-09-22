Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альварес во время дуэли взглядов пустил кровь на лице Планта. ВИДЕО
Это было напряженно
фото - boxingscene.com
Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) и Калеб Плант (21-0, 12 КО) серьезно повздорили на пресс-конференции, посвященной бою за статус абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.
Во время дуэли взглядов Плант словесно вывел Альвареса – Канело оттолкнул соперника, а когда тот снова приблизился к нему, то мексиканец выбросил несколько ударов. В результате стычки под левым глазом у Планта образовалась царапина.
Бой Альварес – Плант состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Луческу и научная революция: от школьных тетрадей до аналитики для ПСЖ
- Первый ассист Малины, шок-контент от Металлиста и тащер Суарес. Главные новости за 21 сентября
- Гецко: Динамо обыграет Шахтер, один из голов забьет Гармаш
- Бой года: где смотреть битву Джошуа и Усика в Лондоне?
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО