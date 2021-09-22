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Альварес во время дуэли взглядов пустил кровь на лице Планта. ВИДЕО

Бокс
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Это было напряженно

Альварес во время дуэли взглядов пустил кровь на лице Планта. ВИДЕО

фото - boxingscene.com

Новина українською

Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) и Калеб Плант (21-0, 12 КО) серьезно повздорили на пресс-конференции, посвященной бою за статус абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Во время дуэли взглядов Плант словесно вывел Альвареса – Канело оттолкнул соперника, а когда тот снова приблизился к нему, то мексиканец выбросил несколько ударов. В результате стычки под левым глазом у Планта образовалась царапина.

Бой Альварес – Плант состоится 6 ноября в Лас-Вегасе.

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В статье: Сауль Альварес Калеб Плант
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